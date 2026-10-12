Ura.ru: при встрече со змеей нужно замереть, дать ей уползти и медленно отойти

В осеннем лесу и на даче есть риск встретить змею, так как в октябре рептилии становятся заторможенными и могут не успеть уползти. Подробнее об этом — в материале Ura.ru .

Для защиты следует носить высокую плотную обувь и свободные брюки, а в траве идти с палкой, создавая вибрацию. При встрече со змеей нужно замереть, дать ей уползти и медленно отойти, не пытаясь фотографировать или кидать предметы.

При укусе необходимо немедленно вызвать скорую помощь, уложить пострадавшего и обездвижить конечность, наложив чистую повязку выше укуса (не жгут). Нельзя прижигать рану, делать разрезы или отсасывать яд. Пострадавшему нужно давать много воды. До приезда медиков следует обеспечить полный покой.