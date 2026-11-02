Ura.ru: при проблемах со сливом в стиральной машине чаще всего помогает чистка фильтра и расправление шланга

Большинство поломок стиральной машины можно устранить самостоятельно, без вызова мастера. Об этом сообщил материал URA.RU , в котором разобраны причины самых частых неисправностей и что делать в каждом случае.

Если машина зависла, отключите ее от розетки на 15–20 минут, предварительно убедившись, что дверца закрыта, а кран воды открыт. При проблемах со сливом чаще всего помогает чистка фильтра и расправление шланга; если насос гудит, но вода стоит — нужен мастер.

При сильной тряске сначала выкрутите транспортировочные болты на задней стенке и отрегулируйте ножки по уровню. Если барабан не крутится, проверьте, не перегружен ли он и не застрял ли посторонний предмет. При течи проверьте шланги, фильтр и манжету люка. Воду в выключенном барабане обычно вызывает неправильно подключенный слив или пропускающий клапан. Карманы перед стиркой нужно проверять, а использовать следует только порошки с пометкой «автомат».