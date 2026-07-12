URA.RU: при первых признаках мучнистой росы необходимо обработать дерево химическими средствами

Мучнистая роса — серьезное заболевание, которое может погубить яблоню. Грибок вызывает высыхание листьев, заражение плодов и ствола, что приводит к потере урожая. Важно вовремя распознать признаки болезни и принять меры, написало URA.RU .

Мучнистая роса возникает при повышенной влажности воздуха, особенно при температуре от +15 до +25 градусов, недостаточной вентиляции и густой посадке. Избыточное внесение азотных удобрений и наличие вредителей, таких как тля, белокрылка и паутинный клещ, также способствуют развитию болезни.

При заражении на листьях, стеблях и плодах появляется белый или сероватый налет, похожий на муку. На начальных этапах его можно удалить, но через несколько часов он появляется снова. Заболевание замедляет рост растения и нарушает его развитие.

Специалисты рекомендуют при первых признаках мучнистой росы обработать дерево химическими, биологическими или народными средствами. Среди химических препаратов можно использовать «Топаз, КЭ», «Раек, КЭ», «Беллис, ВДГ». Из биологических — «Фитоспорин — М,Ж», «Бактофит, СК». В качестве народных средств подойдут настой луковой шелухи или раствор молочной сыворотки (в 5 литрах воды разводят 1 литр сыворотки).

При высоком уровне заражения или в дождливый период рекомендуется повторная обработка химическими препаратами. Важно строго следовать инструкции по их применению.