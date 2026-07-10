Ura.ru: при обнаружении парши на яблонях необходимо сразу обрезать пораженные листья

Парша — серьезное заболевание яблонь, способное значительно снизить урожайность и качество плодов. В июле для борьбы с этой напастью лучше использовать народные средства, так как применение химических препаратов может быть небезопасным, сообщило Ura.ru .

При обнаружении первых симптомов заболевания необходимо сразу же удалить пораженные листья и плоды. Их не стоит использовать для компоста — лучше сжечь или закопать вдали от участка. Также следует провести санитарную обрезку, избавившись от сухих и поврежденных ветвей.

Важно обрабатывать растения в критические периоды их развития: до момента распускания почек, в фазу «зеленого конуса», во время цветения и после его завершения. В июле лучше избегать использования химических препаратов, чтобы не допустить накопления пестицидов в плодах. Вместо этого стоит отдать предпочтение народным средствам.