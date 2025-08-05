Ura.ru: при избытке кабачков можно приготовить шоколадный кекс

Проблема избытка кабачков, которые обязательно нужно хранить в прохладе, актуальна для многих дачников. Ura.ru поделилось соответствующими рекомендациями.

Один из вариантов — заморозка. Овощи нужно заранее подготовить: нарезать, обдать кипятком, остудить и промокнуть от влаги.

Из кабачков можно приготовить разнообразные блюда, например «икру» или оладьи. Садоводам стоит обратить внимание на рецепт шоколадного кекса с кабачками. Для него понадобятся сам овощ, яйца, сахар, мука, какао, разрыхлитель, сливочное масло, соль и ванилин. Текстура лакомства получается как у брауни — влажной и мягкой.