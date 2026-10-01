URA.RU посоветовал использовать специальные мячики для взбивания пуха при стирке зимней куртки

Очистить зимний пуховик от пятен и постирать его можно самостоятельно, если соблюдать рекомендации на ярлыке и температурный режим. Об этом сообщил сайт URA.RU .

Перед стиркой необходимо застегнуть молнии, проверить карманы и вывернуть вещь наизнанку. Небольшие пятна можно убрать локально мыльным раствором или содой, не замачивая куртку полностью.

Стирать пуховик следует при температуре не выше 30 градусов с использованием жидкого средства: обычный порошок оставляет белые разводы. Для машинной стирки требуются барабан вместимостью от шести килограммов, деликатный режим, отжим на 600–800 оборотов и специальные мячики для взбивания пуха.

Сушить изделие на радиаторах или под прямым солнцем запрещено, чтобы не повредить ткань и наполнитель. Вещь советуют повесить на широкие плечики в проветриваемой комнате и периодически расправлять наполнитель руками.