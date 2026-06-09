URA.RU: после укуса комара необходимо промыть кожу чистой холодной водой с мылом

Этим летом многие регионы России столкнулись с рекордным количеством комаров. Влажная весна и обилие стоячей воды создали идеальные условия для размножения насекомых. URA.RU рассказал, как быстро снять зуд, уменьшить отек и предотвратить осложнения после укусов.

Сразу после укуса не расчесывайте пораженный участок, чтобы не повредить кожу и не увеличить риск инфекции. Промойте место укуса чистой холодной водой с мылом и обработайте антисептиком. Затем приложите холодный компресс или лед, завернутый в ткань, на 10–15 минут. Это сузит сосуды, уменьшит отек и притупит зуд.

Для быстрого снятия симптомов используйте специальные гели и мази. Например, «Фенистил гель» с диметинденом эффективно блокирует аллергическую реакцию и успокаивает кожу. Его наносят тонким слоем несколько раз в день. Препараты на основе ментола, камфоры или цинка, такие как «Каламин» или «Циндол», также хорошо зарекомендовали себя. Они охлаждают, подсушивают и снимают раздражение.

При сильном воспалении врач может порекомендовать крем с гидрокортизоном, но только коротким курсом. Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом, так как может быть индивидуальная непереносимость и множество других противопоказаний.

Для малышей выбирайте средства с пометкой 0+ или с минимальными возрастными ограничениями.