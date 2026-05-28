Росрыболовство: поплавочную удочку и приманки можно использовать в период нереста в Пермском крае

В Пермском крае введен временный запрет на вылов рыбы в период нереста. Сроки запрета и перечень нерестовых мест можно найти на сайте Волго-Камского теруправления Росрыболовства, сообщило Ura.ru .

С 1 мая по 10 июня нельзя рыбачить в Воткинском водохранилище, а с 5 мая по 15 июня — в Камском. С 15 апреля запрет распространяется на остальные водные объекты рыбохозяйственного значения в регионе и будет действовать по 15 июня.

При этом запрет не распространяется на некоторые снасти. Среди них — поплавочная удочка, приманки, стационарные орудия для ловли рыбы на живца (жерлицы), спиннинговые и нахлыстовые снасти, ручной сачок или багорик, подъемники и черпаки.