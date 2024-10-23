URA.RU: покупка обогревателя с функцией автоматического выключения предотвратит перерасход электричества

В преддверии зимы покупка обогревателя становится все более актуальным вопросом. О нюансах при выборе этого устройства рассказал сайт URA.RU.
Сперва необходимо определить нужную мощность обогревателя. Сделать это можно по формуле 1 кВт на 10 м². Стоит обращать внимание на модели с функцией автоматического отключения. Это поможет избежать перерасхода электричества.
Конструкция нагревателя должна быть устойчивой, иметь негорючий корпус и сертификаты, гарантирующие качество и безопасность прибора. Если у вас есть дети, следует выбрать устройство с блокировкой кнопок управления. Хорошим бонусом будет функция увлажнения и ионизации, это создаст благоприятный микроклимат в помещении.
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