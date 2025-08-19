Ura.ru: подзимний посев чеснока, свеклы и капусты поможет получить богатый урожай уже весной

Подзимний посев овощей позволяет растениям укорениться и стать сильными до весны. Это помогает получить ранний и богатый урожай, снизить риск болезней и упростить уход за грядками, сообщил сайт Ura.ru .

Среди овощей, подходящих для подзимнего посева, прежде всего выделяют чеснок. Для хорошего урожая важно правильно выбрать место и подготовить грядку. Согласно Россельхознадзору, лучшими предшественниками являются томаты, огурцы, бобовые. Не рекомендуется сажать чеснок после лука и картофеля.

Осенняя посадка лука позволяет получить ранний урожай и избежать стрелкования. Для посадки выбирают районированные сорта, устойчивые к морозам. Морковь хорошо переносит холод и укореняется под зиму. Сажают ее ближе к концу октября, когда температура почвы опускается до 2–3 градусов.

Редис, укроп и свекла также отлично переносят холод и укореняются под зиму, что позволяет получить быстрые всходы весной. Капуста под зиму хорошо укореняется и позволяет весной быстрее развиваться, формируя крепкие кочаны.

Региональные особенности подзимнего посева овощей требуют адаптации под климат региона. Важно учесть сроки устойчивых холодов, глубину промерзания почвы и длительность зимы.