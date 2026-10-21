Ura.ru: подмес воды в квартире может привести к ожогам и завышенным счетам за холодную воду

Подмес воды в квартире может привести к ожогам и завышенным счетам за холодную воду. Об этом сообщило издание URA.RU .

Подмесом называют ситуацию, когда горячая вода попадает в систему холодного водоснабжения или наоборот из-за разницы давления. В результате из холодного крана может внезапно пойти горячая струя, что негативно сказывается на счетчиках, рассчитанных на температуру не выше 40 градусов.

Чаще всего проблема возникает из-за перемычки между трубами, оставленной после ремонта, или неправильного использования гигиенического душа, когда забывают закрыть рычаг смесителя. Также подмес случается при ошибках в подключении водонагревателя, износе картриджа в кране или неправильном подсоединении стиральной машины.

Для решения проблемы специалисты рекомендуют проверить запорную арматуру, заменить неисправные детали и обязательно установить обратные клапаны на вводах в квартиру и на шлангах бытовой техники. Использовать кустарные схемы подключения при этом категорически нельзя.