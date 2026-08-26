URA.RU: подготовительные курсы перед школой нужны, чтобы ребенок привык к расписанию

Подготовка к школе важна для адаптации ребенка к новой жизни. Однако не стоит перегружать его учебными заданиями. Главное — развить самостоятельность, умение слушать и общаться, сообщил URA.RU .

Подготовительные курсы могут помочь ребенку привыкнуть к расписанию и научиться взаимодействовать с педагогом. Они полезны, если ребенок редко остается без родителей или не знаком с групповым форматом. Но не стоит записывать ребенка на курсы, если он не готов к дополнительной нагрузке.

При выборе курсов родителям стоит обратить внимание на несколько факторов: соответствие программы возрасту ребенка, небольшая продолжительность занятий, доброжелательная атмосфера, отсутствие постоянных оценок и соревнований, а также возможность посетить пробное занятие и обратная связь от педагога.

Хорошие курсы не обещают сделать из ребенка отличника за несколько месяцев и не требуют многочасовых домашних заданий. Если программа строится на страхе, наказаниях и сравнении детей, от нее лучше отказаться. Перед началом подготовки желательно пройти медицинский осмотр и сообщить педагогам об особенностях здоровья и поведения ребенка.

Чтобы настроить ребенка на школу, стоит говорить о ней спокойно и положительно, не пугая контрольными и плохими оценками. Можно читать книги о школьной жизни, гулять возле будущей школы и обсуждать распорядок дня. За неделю-две до начала занятий рекомендуется постепенно приблизить режим сна и подъема к школьному.