URA.RU подготовил список мест для развлечений и активного времяпрепровождения в Екатеринбурге летом

В Екатеринбурге наступила теплая погода, и жители города задумались о том, как провести предстоящие летние выходные. Для тех, кто ищет идеи для отдыха, URA.RU подготовил обзор мест для развлечений и активного времяпрепровождения.

Для семейного отдыха с детьми подойдут парки развлечений, такие как «Победа» с пейнтболом в парке Победы на Уралмаше, «Казаки Разбойники» на ЖБИ, где есть веревочный парк, пейнтбол, лазертаг и квесты, а также «Таганская слобода» на Новой Сортировке с картингом и аттракционами.

Веревочные парки, такие как «Маугли» в Академическом районе и парке Радуга, «Секвойя парк» у Уктусских гор, предлагают маршруты для детей и взрослых. Они способствуют развитию координации и уверенности в себе.

Любителям активного отдыха подойдут игры в лазертаг или пейнтбол. Участники получают защитную экипировку и проходят инструктаж, что делает эти развлечения безопасными.

Тем, кто предпочитает отдых на природе, стоит посетить лесопарки Екатеринбурга, такие как Пышминские Озерки, Шувакишский и Уктусский лесопарки. Они предлагают живописные прогулочные тропы и возможность насладиться природой.

Если вы хотите провести время у воды, рассмотрите возможность аренды беседок в «Гриль-парке» в Академическом районе, на базе «Чемоданчик» или в «Беседках на Химмаше» рядом с Нижне-Исетским прудом.

Для тех, кто ищет культурные мероприятия, в городе работают уличные кинотеатры. Например, в саду Нурова и парке Маяковского можно бесплатно посмотреть кино под открытым небом. Екатеринбуржцы могут найти множество вариантов для летнего отдыха — от активного времяпрепровождения до спокойного отдыха на природе.