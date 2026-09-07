URA.RU поделился самыми эффективными методами тайм-менеджмента

В современном мире многие люди чувствуют постоянный дефицит времени и живут в состоянии спешки. Однако часто проблема не в количестве задач, а в неумении эффективно планировать время и расставлять приоритеты. Существуют методы, которые помогают справляться с задачами на работе и дома. О них рассказал сайт URA.RU .

Один из популярных инструментов для расстановки приоритетов — «Матрица Эйзенхауэра». Она делит задачи на четыре категории: срочные и важные, важные, но несрочные, срочные, но неважные, и несрочные и неважные. Это помогает определить, какие задачи требуют немедленного внимания, а какие можно отложить или делегировать.

Еще один метод — «правило „1–3–5“», согласно которому на день планируется одно большое дело, три средних и пять мелких. Это предотвращает перегрузку и дает реалистичное представление о том, что можно успеть. Важно также четко формулировать ожидания и выделять ресурсы для задач, чтобы эффективно делегировать их.

Для сохранения концентрации и предотвращения выгорания можно использовать метод Pomodoro: 25 минут работы, затем 5 минут перерыва. После каждых четырех циклов рекомендуется делать более длительный перерыв — 30 минут. Метод блокировки времени также помогает структурировать день, выделяя конкретные часы под разные типы задач.

Метод «Съесть лягушку» предлагает начинать день с самой неприятной задачи, которая обычно откладывается. Это снижает фоновый стресс и запускает «эффект домино», когда успешное завершение сложного дела мотивирует на решение остальных задач.