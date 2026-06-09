URA.RU: плесень, фузариоз и ржавчина могут поражать чеснок в условиях повышенной влажности

Чеснок известен своей устойчивостью, но грибковые и вирусные болезни могут уничтожить урожай на ранних стадиях роста. В борьбе за хороший урожай важно уметь распознавать болезни и вредителей, а также знать методы борьбы с ними, сообщил сайт URA.RU .

Самыми распространенными грибковыми заболеваниями чеснока являются плесень, плесневые гнили, фузариоз и ржавчина. Эти болезни могут поражать листья и стебли растений, особенно в условиях повышенной влажности.

Для профилактики грибковых заболеваний важно соблюдать севооборот, обрабатывая почву и устраняя остатки растений прошлого сезона. Против ржавчины рекомендуют орошать листья медным купоросом, а для борьбы с другими грибками — использовать препараты «Квадрис» или «Фитоспорин».

К вирусным заболеваниям относятся желтая карликовость и вирусная мозаика. Они передаются с посадочным материалом и могут распространяться тлей и четырехногим чесночным клещом.

При обнаружении заболеваний рекомендуется удалять пораженные растения и сжигать их, а почву обрабатывать ЭМ-препаратами. Для профилактики важно уничтожать сорняки и обрабатывать растения инсектицидами против тли и клещей.

Луковая муха и нематоды представляют серьезную угрозу для урожая. Луковая муха может привести к потере урожая, а нематоды — к уничтожению растений.

Для борьбы с луковой мухой рекомендуют вносить в почву древесную золу и табак, а также использовать мульчирование почвы сосновыми иголками или высаживать бархатцы рядом с чесноком. Против нематод — уничтожать больные растения и проводить дезинфекцию почвы раствором формалина или перекисью водорода.