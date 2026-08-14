Ura.ru: перед консервацией велосипед необходимо помыть вело- или автошампунем

Конец лета — время для подготовки велосипеда к зимнему хранению. Чтобы избежать серьезных поломок в будущем, важно провести комплексное обслуживание байка. Эксперты рассказали, на что обратить особое внимание при подготовке велосипеда к хранению. Об этом пишет Ura.ru .

Перед консервацией велосипед необходимо помыть. Специалисты рекомендуют использовать специальный вело- или автошампунь, а не бытовые средства, которые могут повредить резиновые уплотнители и вымыть заводскую смазку. При мойке под давлением важно не направлять струю воды на втулки, каретку, рулевую колонку и стыки вилки, чтобы не вымыть смазку из подшипников.

После мойки следует внимательно осмотреть велосипед на предмет трещин, деформаций и следов коррозии. Особое внимание нужно уделить сварным швам в районе рулевого стакана и кареточного узла на раме. Перед консервацией на раму стоит нанести полироль или защитный спрей, чтобы создать барьер от влаги.

Также необходимо проверить колеса на «восьмерки», состояние спиц, покрышек и камер. Если велосипед будет храниться на балконе стоя, шины рекомендуется приспустить до 1–1,5 атмосфер, чтобы избежать деформации каркаса покрышки.

Тормозную систему нужно проверять особенно внимательно. На V-brake тормозах следует проверить глубину индикаторных насечек, а на дисковых тормозах — толщину фрикционной накладки. Рычаги, тросики и калиперы нужно проверить на предмет ржавчины.

Трансмиссию также необходимо очистить от старой смазки и грязи, а затем нанести свежую смазку. Переключатели нужно проверить, чтобы лапки ходили без заеданий. Вилку следует смазать тефлоновым или силиконовым спреем. Каретку, втулки и рулевую колонку нужно проверить на наличие люфтов.

После осмотра и регулировки необходимо выполнить все необходимые настройки. Переключатели передач должны работать плавно, без застреваний и пропусков. У тормозов ручки должны ходить свободно без «проваливания».