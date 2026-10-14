URA.RU перечислил правила подготовки квартиры к продаже без потери в цене

Тщательная подготовка жилья к продаже помогает произвести правильное впечатление на покупателей и избежать торга из-за мелких недочетов. Об этом сообщил URA.RU .

Перед показами необходимо расхламить помещения, кладовые и балкон, а также убрать личные фотографии, документы и ценности. Кроме того, важно провести генеральную уборку, помыть окна и сантехнику, устранить следы животных и неприятные запахи, не маскируя их резким парфюмом.

Мелкие поломки вроде капающего крана или сломанной розетки следует починить, но затевать масштабную перепланировку не стоит — она рискует затянуть процесс и не окупиться. В обстановке рекомендуется придерживаться нейтральных тонов и понятного назначения комнат. Непосредственно перед визитом покупателя стоит проветрить квартиру, включить свет, на время увести питомцев и заранее подготовить ответы о парковке, соседях и суммах коммунальных платежей.