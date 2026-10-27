URA.RU перечислил главные ошибки при выборе сушилки для белья

Покупка сушилки без запаса по нагрузке и из недолговечных материалов — среди основных ошибок при обустройстве быта. Рекомендации по выбору подходящей модели опубликовал сайт URA.RU .

При покупке важно учитывать вес мокрых вещей: для семьи из трех-четырех человек оптимален запас прочности в 15–20 килограммов. Надежная конструкция должна иметь металлические соединения в нагруженных узлах, широкие опоры и нескользящие ножки.

Материал необходимо подбирать под условия эксплуатации. Для комнат подойдет порошково-окрашенная сталь, а для открытого балкона или влажных зон лучше выбрать анодированный алюминий либо нержавеющую сталь. Кроме того, перед покупкой следует измерить пространство для установки и убедиться, что сложенная сушилка поместится в месте хранения.