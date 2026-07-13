Ura.ru: озимый чеснок стоит собирать при пожелтении и усыхании листьев

Июль — время убирать озимый чеснок. Важно не пропустить оптимальный момент, чтобы урожай не пропал, сообщило Ura.ru .

Есть несколько признаков, по которым можно определить, что чеснок пора выкапывать. Первый — стрелки-индикаторы: для стрелкующихся сортов — оставить на грядке две-три стрелки с бульбочками. Когда цветонос выпрямится, а семенная коробочка лопнет, значит, чеснок готов к уборке.

Еще один сигнал — пожелтение и усыхание листьев: если два-три нижних пера полностью пожелтели и высохли, а верхние начали желтеть — пора выкапывать.

Также стоит учитывать состояние головки и корней: у зрелого чеснока кроющие чешуйки становятся сухими, плотными, истончаются и приобретают характерный цвет. Корни меняют цвет с ярко-белого на светло-серый и начинают подсыхать.