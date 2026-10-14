URA.RU: оверсайз и микросумки вышли из моды перед началом зимы

Одежда в стиле оверсайз, обувь на массивной подошве и микросумки потеряли актуальность в преддверии зимнего сезона. Список главных антитрендов опубликовал сайт URA.RU .

По данным издания, эпоха безразмерных вещей завершилась: на смену им приходят полуприлегающие силуэты с четкой линией плеча и брюки со стрелками из плотных тканей. Из моды также выходят джинсы скинни и рваные модели, уступая место прямому крою, фасонам палаццо и wide-leg.

Кроме того, рекомендуется отказаться от тотального бежевого образа и цвета «Барби» в пользу глубоких синих, изумрудных и вишневых оттенков. Непрактичные микросумки сменяют тоуты и модели средней величины, а кроссовки на тракторной подошве — ботильоны и сапоги на аккуратном каблуке.