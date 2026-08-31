URA.RU: отсутствие УФ-лампы в уходе за домашней игуаной может привести к рахиту и деформиции костей у рептилии

Содержание игуаны в городской квартире требует особого подхода и знаний. Это не питомец для новичков, так как ящерицы могут вырастать до двух метров и проявлять агрессию, сообщил URA.RU .

Зеленая игуана живет 15–20 лет и вырастает до 1,5–2 метров. В период полового созревания, в возрасте от двух до четырех лет, самцы становятся агрессивными. Они могут бить хвостом, кусаться и даже атаковать владельца. Это защитная реакция, которая проявляется от страха. Хвост у рептилии мощный и острый, может рассечь кожу до крови, а острые когти оставляют глубокие царапины.

Приручать игуану рекомендуется с двух месяцев. Важно помнить, что животное нельзя брать за хвост и провоцировать. В случае агрессии лучше надевать толстые перчатки. Игуана, как любая рептилия, линяет. Снимать с ящерицы кожу вручную, а также мазать ее маслами или косметическими средствами нельзя.

Для содержания игуаны нужен просторный вольер размером 200×100×200 см с высотой от 180 см. Дневная температура должна быть 28–30 градусов, ночная — 22–25 градусов, а под греющей лампой — 35–38 градусов. Влажность воздуха должна поддерживаться на уровне 70–80%.

Питомец нуждается в опрыскивании водой два раза в день и бассейне для купания. Также необходима УФ-лампа, без нее у рептилии развивается рахит и деформируются кости. Для поддержания формы в вольере нужно оборудовать ветки и полки для лазанья. Игуаны — травоядные рептилии. В их рацион входят одуванчики, кресс-салат, руккола, бок-чой, ботва репы.