Летом на дачах и в магазинах появляется много кабачков. Молодые овощи, до 20 сантиметров в длину, отличаются нежной кожурой и отсутствием семечек, идеально подходят для жарки и салатов. Об этом сообщило Ura.ru .

Ранние плоды имеют свежий и деликатный вкус, который делает их отличным дополнением к легким летним блюдам. Структура позволяет молодым кабачкам впитывать ароматы приправ и зелени.

Зрелые кабачки, длиной до 40 сантиметров, имеют более плотную структуру и лучше подходят для тушения, запекания и приготовления икры. Из них также можно делать выпечку.

Перезревшие кабачки не стоит употреблять в пищу, но их можно использовать для получения семян, корма для животных или удобрения почвы.