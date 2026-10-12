Ura.ru: открытая емкость с содой поможет избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Неприятный запах в холодильнике возникает из-за испорченной еды, пролитых продуктов, плесени, старого льда или загрязненного уплотнителя. Жидкость затекает под ящики и в швы, а пластик впитывает ароматы, поэтому простое проветривание помогает ненадолго, пишет Ura.ru .

Удалите из холодильника все испорченные продукты и проверьте упаковки. Отключите прибор от сети, выньте полки и ящики, чтобы осмотреть пространство под ними, направляющие и уплотнитель.

Съемные части промойте теплой водой с мягким средством, а внутренние стенки протрите раствором пищевой соды, уделяя особое внимание углам и складкам резины. Затем все насухо вытрите. Для борьбы с плесенью используйте водно-уксусный раствор, но никогда не смешивайте его с хлоркой. Чтобы убрать остаточный запах, поставьте открытую емкость с содой или активированным углем, регулярно меняя их. Ароматизаторы использовать не стоит — они лишь маскируют проблему.