Ura.ru: оплачивать ЖКХ лучше через сервисы компаний

Участились случаи того, что мошенники бросают по почтовым ящикам поддельные квитанции за ЖКУ, и люди отдают деньги аферистам, воспользовавшись оплатой по QR-коду. Об этом сообщил Ura.ru .

Так как самостоятельно определить, фальшивая в почтовом ящике лежит квитанция или нет, эксперты советуют перестраховаться. Лучше отказаться от оплаты по QR-коду и производить ее через официалные сайты ресурсоснабжающих организаций.

Еще один беспроигрышный вариант — это лично отправиться в офис компании и оплатить все необходимые услуги там.