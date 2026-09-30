URA.RU объяснил правила эффективной ловли леща на кольцо

Ловля леща на кольцо с лодки остается одним из самых результативных методов охоты за крупной рыбой на течении. Об особенностях снасти и тактики сообщил сайт URA.RU .

Главный плюс способа — подача наживки точно в кормовой шлейф. Сетчатую кормушку опускают на дно прямо под лодкой, а свинцовое кольцо направляет крючки по леске в поток вымываемой смеси. Это помогает удерживать стаю без лишнего шума от постоянных повторных забросов прикорма.

Для смеси рекомендуют соединять сухари, отруби, вареную перловку, пшено или горох со сладкими ароматизаторами вроде ванили и меда. В качестве насадки подходят червь, опарыш и мотыль. Рыбачить лучше на бровках и сходах в ямы с умеренным течением, надежно зафиксировав лодку и соблюдая строгую тишину на борту.