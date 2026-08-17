Ura.ru: некоторые слова и фразы в резюме могут испортить впечатление о кандидате

Чтобы повысить шансы на успешное трудоустройство, важно правильно составить резюме. Некоторые слова и фразы могут испортить впечатление о кандидате, пишет Ura.ru .

«Обучаемость» и «амбициозность» требуют доказательств

Слова «обучаемость» и «амбициозность» не всегда раскрывают профессиональные качества кандидата. Лучше описать скорость адаптации и обозначить конкретные карьерные цели. Например, можно написать: «За один день изучил рабочие процессы и приступил к проекту» или «Планирую в течение полугода повысить квалификацию».

Навыки работы с техникой нужно уточнять

Фраза «умею работать с техникой» слишком расплывчата. В резюме следует перечислить конкретные операционные системы, программы, оборудование и профессиональные сервисы. Можно указать опыт работы с определенной версией Windows, системой автоматизации R-Keeper, графическими редакторами или бухгалтерским программным обеспечением.

«Коммуникабельность» и «работа в команде» стали клише

Слова «коммуникабельность» и «умение работать в команде» встречаются в резюме часто и нередко воспринимаются как пустые формулировки. Их убедительнее подтверждать рабочими ситуациями. Вместо перечисления качеств можно сообщить, что кандидат наладил отношения с партнерами, проводил переговоры, координировал сотрудников или руководил группой из нескольких человек.

Активность, стрессоустойчивость и креативность лучше показать на примерах

«Активность», «стрессоустойчивость» и «креативность» также не дают рекрутеру достаточной информации. Эти характеристики можно заменить достижениями: «Выполнял план в течение всего отчетного периода», «Сохранил эффективность во время реорганизации отдела» или «Предложил новый формат мероприятий, который помог увеличить посещаемость». Чем точнее сформулирован результат, тем убедительнее выглядит резюме.