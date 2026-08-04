URA.RU назвал увядание ботвы главным сигналом для начала уборки картофеля

Для успешного хранения картофеля зимой важно не только правильно выбрать время для уборки урожая, но и соблюдать ряд рекомендаций по подготовке и обработке клубней, сообщил сайт URA.RU .

Главный сигнал для начала уборки картофеля — состояние ботвы. Когда она начинает желтеть и увядать, можно приступать к пробной копке. У зрелого картофеля кожура становится плотной, а клубни легко отделяются от куста.

Если ботва только начала желтеть, особенно важно не спешить с уборкой среднепоздних и поздних сортов. Им нужно дать еще 2–3 недели после увядания ботвы, чтобы кожура окончательно окрепла.

За несколько дней до уборки рекомендуется скосить ботву, оставив пеньки высотой около 15 см. Это поможет клубням лучше вызреть и облегчит саму выкопку. Важно выбирать сухую погоду для уборки, чтобы избежать травмирования картофеля в мокрой почве.

Выбирать время для работы лучше утренние часы, когда уже сойдет роса, или вторую половину дня, когда спадает жара. Копать картофель на ярком солнце не рекомендуется, так как клубни могут стать дряблыми.

После уборки не стоит мыть клубни, чтобы не смыть естественный защитный слой. Если земля влажная, аккуратно стряхните комья и слегка подсушите картофель в тени. Затем разложите клубни тонким слоем в сухом, проветриваемом, темном месте на один-четыре дня для испарения лишней влаги и «затягивания» поврежденных участков.

Сразу после просушки переберите клубни и отделите поврежденные, больные и мелкие экземпляры. Для хранения оставляйте только здоровые клубни с гладкой, плотной кожурой без трещин и пятен. Сорта картофеля нужно рассортировать, чтобы проще было контролировать состояние каждой партии.