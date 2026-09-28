URA.RU назвал пыльную поверхность и неподходящий клей главными причинами отслоения кафельной плитки после ремонта

Отошедшую после ремонта кафельную плитку можно восстановить точечно, если отслоились один-два элемента. Об этом сообщил сайт URA.RU .

Главными причинами отслоения названы пыльная поверхность, неподходящий клей, неравномерный слой раствора с пустотами и нарушение пропорций воды. Сухой состав нужно засыпать в воду, а не наливать жидкость в смесь.

Для оценки масштаба проблемы советуют простучать соседние элементы: звонкий звук указывает на плотное сцепление, глухой — на пустоты. Если облицовка отстает массово, менять отдельные части бессмысленно — покрытие придется переделывать полностью.

При локальном ремонте поврежденный фрагмент аккуратно снимают, очищают плитку и основание от старого клея, грунтуют и наносят свежий состав зубчатым шпателем. В ванной комнате перед началом работ необходимо устранить протечки и проверить гидроизоляцию.