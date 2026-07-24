URA.RU назвал пляж на озере Шарташ самым популярным местом отдыха у екатеринбуржцев

Екатеринбуржцев ждет по-настоящему жаркая погода: уже в субботу температура воздуха прогреется днем до +30 градусов. Хотя в городе и нет безопасных водоемов для купания, ничто не мешает расстелить плед и устроить солнечные ванны. URA.RU рассказал, на каких пляжах можно поймать витамин D.

Одно из самых популярных мест отдыха у екатеринбуржцев — пляж на озере Шарташ по адресу ул. Отдыха, 111. Здесь есть детские площадки, но лежаков нет, так что плед стоит взять с собой. Вход свободный.

Еще один бесплатный пляж расположен рядом с улицей Отдыха, 107/2, на берегу Шарташа. Инфраструктура не очень разнообразна, но на территории есть детская площадка, беседки, туалеты и пристань.

Новое общественное пространство «Территория ветра» появилось 1 мая на берегу Верх-Исетского пруда (ул. Контролеров, 17а). Посетители могут найти шезлонги, четыре волейбольных площадки с белым песком и трибунами, воркаут-зону, настольный теннис, текбол, туалеты, раздевалки, душевые, камеры хранения. На прокат также выдают сап-борды, коврики для йоги, боксерские перчатки, мячи. Вход бесплатный.

Summer Club открыт для посещения с 8:00 до 20:00. В зоне отдыха доступны лежаки, термальный бассейн, катамараны. Также функционируют бар, гриль-терраса и pool bar. С понедельника по четверг вход стоит 2000 рублей, с пятницы по воскресенье — 2500, дети с 4 до 12 лет проходят со скидкой в 50%, малыши до 4 лет — бесплатно. Зона отдыха находится на Кольцовском тракте, 10-й км.

На берегу «Мичуринских прудов» оборудован песчаный природный пляж с шезлонгами, в летний сезон работает зона у открытого бассейна. Также доступен прокат весельных лодок, катамаранов и SUP-серфов, рыбалка, аренда беседок с каминами, гриль-домики, зеркальные беседки. Детям особенно понравится игровая площадка и контактный мини-зоопарк, где живут козы и кролики.