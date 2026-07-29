URA.RU назвал пять самых популярных пород кошек в России в 2026 году

В России кошки есть в каждой второй семье. Многие выбирают породистых питомцев, обращая внимание на их характер и внешний вид. URA.RU рассказал о пяти самых популярных породах кошек в 2026 году.

Бурманская кошка (бурма) — эта короткошерстная порода отличается характерным коричневым окрасом, желтыми глазами и мускулистым телосложением. Бурманские кошки ласковы и игривы, сильно привязываются к человеку и хорошо ладят с другими животными.

Русская голубая кошка — короткошерстная порода с однотонным серо-голубым окрасом и зелеными глазами. Хотя порода была выведена в Англии, ее родоначальниками стали кошки из Архангельска. Русские голубые кошки отличаются послушанием и тактичностью, не склонны к агрессии и хорошо адаптируются к жизни в семье. Они ласковы со взрослыми и игривы с детьми, но с собаками уживаются не всегда.

Сибирская кошка — одна из наиболее известных российских пород. Отличительные черты — плотное телосложение и густая шерсть с подшерстком. Окрас разнообразен, а глаза могут быть разных оттенков желтого или зеленого цвета.

Сибирские кошки сдержанны и невозмутимы, преданы хозяевам, но не навязчивы. Они ревностно относятся к своей территории и с подозрением воспринимают чужаков, не любят делить дом с другими животными.

Бобтейл. Группа пород с коротким хвостом, напоминающим помпон. В России наибольшей популярностью пользуется карельский бобтейл. Шерсть у бобтейлов может быть короткой или средней длины, густой, с подшерстком, разнообразных окрасов и рисунков. Эти кошки не навязчивы, не любят лишнего внимания и хорошо переносят одиночество. Они легко уживаются с другими кошками и даже с собаками.