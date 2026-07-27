URA.RU назвал период с 13 по 27 августа идеальным для рыбалки на растущую Луну

Август — важный месяц для рыбаков. Меняется погода, и рыба готовится к зиме, начиная активно кормиться. Однако успех рыбалки зависит не только от времени года, но и от фаз Луны, сообщил URA.RU .

В августе 2026 года будут две главные астральные точки: Новолуние 12 августа и Полнолуние 28 августа. В эти дни рыба теряет аппетит и осторожность, и клев может быть слабым. Но в период с 13 по 27 августа, когда Луна будет расти, ожидается хороший клев.

Лунный календарь также учитывает знаки Зодиака. Так, водная стихия (Рак, Скорпион, Рыбы) — идеальное время для экспериментов с наживкой, рыба активна и прожорлива. Земная стихия (Телец, Дева, Козерог) — отличный период для донной ловли, рыба уходит ближе к дну. Огненная стихия (Овен, Лев, Стрелец) — активизируются хищники, выходя из укрытий на охоту. Воздушная стихия (Близнецы, Водолей, Весы) — поведение рыбы хаотично, результаты ловли непредсказуемы.

Самый высокий клев в последний месяц лета ожидается 1–2 августа, 15–20 августа, 30–31 августа. Хороший клев (с оговорками): 3–5 августа, 14 августа, 21–22 августа. Нейтральные дни: 6–9 августа, 23–24 августа, 29 августа. Неблагоприятный период (клева почти нет): 10–13 августа, 25–28 августа.