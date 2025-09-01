Ura.ru напомнил о запрете строительства коммерческих объектов на садовых участках с сентября

С 1 сентября в России вступил в силу закон, касающийся садовых территорий. Теперь гражданам запрещено организовывать садоводческие участки на сельскохозяйственных землях и в территориальных зонах, где не предусмотрено ведение садоводства и огородничества для собственных нужд. Об этом сообщил сайт Ura.ru .

Вместе с тем на садовых участках по-прежнему разрешено содержать птицу и кроликов для личных целей. Градостроительный кодекс России допускает ведение садоводства в жилых зонах.

В рамках законопроекта вводятся четкие определения понятий «садовый земельный участок», «хозяйственные постройки» и «имущество общего пользования». Минимальные и максимальные размеры участков будут определяться на уровне субъектов Российской Федерации.

Проект закона также предусматривает запрет на строительство объектов коммерческого назначения на территории садовых участков, что направлено на предотвращение «ползучей урбанизации» и сохранение целевого назначения земель.