URA.RU напомнил, что под «дачную амнистию» подходят дома, построенные до 14 мая 1998 года

В России до 1 марта 2031 года продолжает действовать «дачная амнистия», а до 1 сентября 2031 года — «гаражная амнистия». Эти программы позволяют гражданам в упрощенном порядке оформить права на недвижимость, сообщил URA.RU .

«Дачная амнистия» дает возможность зарегистрировать в собственность частные дома и бесплатно получить земельные участки под ними. Амнистия распространяется на дома, построенные на участках для садоводства, а также на объекты индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов. С 2024 года упрощенный механизм оформления действует и на объекты общего имущества садовых товариществ, возведенные до 2004 года.

Чтобы воспользоваться «дачной амнистией», дом должен быть построен до 14 мая 1998 года. Важно, чтобы он использовался для постоянного проживания и не являлся самовольной постройкой. Кроме того, нужно, чтобы земельный участок был расположен в границах населенного пункта.

Для оформления потребуются документы, подтверждающие факт строительства или проживания в доме до 14 мая 1998 года, технический план и правоустанавливающий документ на землю.

«Гаражная амнистия» позволяет зарегистрировать право собственности на гараж и участок под ним в упрощенном порядке. Она распространяется на капитальные гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года и не признанные самовольными постройками.

Чтобы оформить гараж по «гаражной амнистии», необходимо обратиться в муниципальный орган власти с заявлением и документами, подтверждающими право на гараж и участок. К заявлению нужно приложить схему расположения земельного участка, изготовленную кадастровым инженером.