Ura.ru: надувной бассейн — самый доступный способ организовать купание на даче

В жару многие стремятся найти укромное место у водоема, но иногда даже на просторном пляже не хватает свободных мест. Идеальное решение — установить бассейн на дачном участке. Существует множество видов и моделей, которые отличаются по цене, сроку службы и сложности монтажа, написало Ura.ru .

Каркасный бассейн представляет собой чашу из прочного многослойного ПВХ, которая крепится на металлический каркас. Такие бассейны выдерживают значительные объемы воды: есть как небольшие детские, так и крупные модели для взрослых. Для установки нужна ровная и плотная площадка без острых предметов. Срок службы каркасного бассейна — 5–7 лет. Популярные модели: Intex Prism Frame и Bestway Power Steel 56629.

Надувной бассейн — самый доступный способ организовать купание на даче. Из преимуществ: низкая цена, быстрая установка, легкая транспортировка и широкий выбор. Однако такие бассейны чувствительны к проколам и быстро загрязняются в жару. Срок службы — до пяти лет. Популярные модели: Intex Easy Set, Bestway Fast Set, Jilong Prompt Set.

Стационарный бассейн — капитальное сооружение из бетона или бетонных блоков с плиточной отделкой или специальной ПВХ-мембраной. Такой бассейн прослужит десятки лет и может использоваться круглый год, если установить подогрев. Проектирование и строительство лучше доверить специалистам.

Пластиковый бассейн состоит из чаши из полипропилена или стеклопластика, крепежа, гидроизоляции и систем фильтрации воды. Чашу устанавливают в котлован и подключают оборудование для фильтрации. Такой бассейн проще чистить из-за гладких стенок, но он стоит дорого и требует специальной доставки. Срок службы — более 20 лет.

Чтобы вода в бассейне оставалась безопасной для купания, резервуар необходимо регулярно очищать. Для этого нужно использовать систему фильтрации, которая задерживает песок, листья, насекомых и обеспечивает циркуляцию воды. Продолжительность работы определяется в соответствии с объемом воды и рекомендациями производителя.