Ura.ru: на каждой бутылке бутилированной воды должен быть нанесен квадратный код Data Matrix

Летом растет спрос на бутилированную воду, а вместе с ним увеличивается риск приобрести некачественный товар. Однако есть несколько простых способов визуально определить безопасность продукции еще до покупки, пишет Ura.ru .

Первый шаг — проверка цифровой маркировки. На каждой бутылке должен быть нанесен квадратный код Data Matrix. С помощью мобильного приложения «Честный ЗНАК» можно проверить подлинность продукции, получить информацию о производителе, сроке годности и составе. Если приложение не распознает код или выдает сообщение о нарушении, то продукция нелегальная и опасна для употребления.

Второй этап — осмотр упаковки. Крышка должна быть плотно завинчена, а защитное кольцо или пломба не должны иметь следов вскрытия. На упаковке должны быть указаны регистрационные данные производителя, информация об источнике воды, ее химическом составе и назначении.

Важно обратить внимание и на саму воду. Качественная бутилированная вода должна быть кристально прозрачной, без осадка, мути и посторонних включений. Поднимите бутылку на свет и внимательно посмотрите сквозь нее: любые хлопья, взвешенные частицы, пленка на поверхности или изменение цвета говорят о нарушении технологии производства или условий хранения.

Продавец по требованию покупателя обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. На воду для детского питания должно быть свидетельство о государственной регистрации.

Даже качественная вода может испортиться при неправильном хранении. Хранить бутилированную воду следует при температуре от +2 до +20 градусов в затемненных помещениях, куда не попадают прямые солнечные лучи.