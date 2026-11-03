Ura.ru: мухоловка не представляет опасности для человека

Обыкновенная мухоловка, которую часто встречают в домах и квартирах, не представляет опасности для человека, хотя выглядит устрашающе. Об этом сообщается в материале, опубликованном URA.RU .

Мухоловка относится к многоножкам, а не к насекомым. Это охотник, который питается мухами, тараканами и пауками. Для человека ее укус не опасен и грозит лишь покраснением, кусает она только при явной угрозе. Главное условие для появления многоножки — высокая влажность и наличие мелкой живности в качестве еды.

В квартирах она выбирает ванную, кухню и места у стояков, проникая через щели в полу, вентиляцию и неплотности вокруг труб. Чтобы избавиться от мухоловки, начинать нужно не с инсектицидов, а с устранения сырости: необходимо проверить вытяжку, просушить подвал, заделать щели и поставить сетки на вентиляцию.

Далее следует сократить кормовую базу с помощью ловушек от мелких насекомых и чистоты. Если многоножек слишком много, работают обычные средства от ползающих насекомых — обработка щелей, порошковые барьеры, гели и ловушки в сырых местах.