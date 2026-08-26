Ura.ru: моховик каштановый можно найти под соснами и елями на песчаной почве

В августе в хвойном лесу можно найти моховик каштановый — гриб, который ценится за свои вкусовые качества. Он обладает нежным вкусом с ореховыми нотками и плотной мякотью, пишет Ura.ru .

Моховик каштановый предпочитает хвойные леса, его можно найти под соснами и елями на песчаной почве. Гриб предпочитает полутень, опушки и молодые посадки. Обычно он появляется после теплых дождей, чаще всего в конце августа и начале сентября, и растет группами.

Неопытные грибники могут не собирать моховик каштановый, потому что при нажатии на шляпку она быстро синеет. Однако посинение — это обычная окислительная реакция, которая не влияет на съедобность и вкусовые качества гриба.

Моховик каштановый можно узнать по ряду признаков: шляпка выпуклая, бархатистая, цвета каштана. В сырую погоду может стать немного слизистой. Ножка плотная, желтоватая, с возрастом темнеет. Трубчатый слой у гриба желтовато-оливковый, при нажатии синеет. Мякоть белая или кремовая, на срезе сначала краснеет, а потом синеет.

Моховик каштановый отличается универсальностью в приготовлении: его можно жарить, тушить, сушить, мариновать. При сушке он приобретает особенно насыщенный аромат, превосходящий даже аромат белого гриба. Суп из моховика получается густым, темным и ароматным.