Ura.ru: мебель нельзя выбрасывать в обычные контейнеры для ТКО

Выбросить старую мебель просто в мусорный бак или оставить у подъезда — нарушение закона, которое может привести к штрафу. Эксперты разъяснили, как правильно утилизировать старые шкафы, столы и кровати, пишет Ura.ru .

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1156 от 12 ноября 2016 года, мебель относится к крупногабаритным отходам (КГО). К этой категории относятся предметы, габариты которых превышают 0,5 метра по любой из сторон.

Крупногабаритные отходы нельзя выбрасывать в обычные контейнеры для твердых коммунальных отходов (ТКО). Мебель следует выносить только в специальные большие контейнеры, которые часто расположены рядом с обычными мусорными баками. Если специального контейнера нет, нужно подать заявку в управляющую компанию, чтобы она организовала место для сбора КГО.

За нарушение правил обращения с отходами предусмотрен штраф. В первый раз он составит от 2 000 до 3 000 рублей, а за повторное нарушение в течение года сумма вырастет до 5 000 рублей. Если выброшенная мебель станет причиной вреда здоровью или окружающей среде, штраф будет 7 000 рублей. Оставлять вещи в подъезде тоже запрещено, за это могут оштрафовать на сумму от 500 до 15 000 рублей.

Крупногабаритный мусор относится к твердым коммунальным отходам, их вывозит региональный оператор. Дополнительно за это платить не нужно, обычно компания забирает такой мусор раз в неделю.