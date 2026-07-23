Ura.ru: массовую уборку озимого чеснока на Урале рекомендуется проводить с 25 июля по 10 августа

На Урале начинается сезон уборки чеснока и репчатого лука. Важно не ошибиться со сроками, чтобы урожай хорошо хранился зимой. Об этом написало Ura.ru .

Массовую уборку озимого чеснока в большинстве районов Урала рекомендуется проводить с 25 июля по 10 августа. На Южном Урале работы нередко начинают в последних числах июля, а в северных регионах сроки могут сместиться на первые числа августа.

Главный ориентир для уборки — не календарь, а признаки зрелости. Если на растениях были оставлены стрелки, то когда оболочка соцветия растрескивается и становятся видны воздушные бульбочки, чеснок готов к уборке. Если стрелки были удалены, оценить зрелость можно по листьям и состоянию головки.

Репчатый лук в большинстве районов Урала убирают с 5 по 20 августа. Главный признак зрелости — естественное полегание пера. Когда полегло около 70–80% ботвы, а шейка луковицы стала мягкой и тонкой, можно приступать к уборке.

Для длительного хранения подходят только плотные, полностью вызревшие луковицы и головки без трещин, следов плесени, гнили и механических повреждений. Лук и чеснок можно хранить в прохладном помещении при температуре от -1 до +4 °C и влажности воздуха 70–75% или при комнатной температуре от +18 до +22 °C и влажности 60–70%. Главное условие — хорошая вентиляция и отсутствие резких перепадов температуры.

Озимый чеснок более требователен к условиям хранения. Оптимальная температура для него составляет от 0 до +4 °C, а влажность воздуха — 60–70%. Для хранения подходят деревянные или пластиковые ящики с отверстиями, плетеные корзины, сетчатые мешки и картонные коробки с вентиляцией. Лук также можно заплести в косы, если после просушки не обрезать ботву.