Ura.ru: массовое нашествие комаров зафиксировали в Башкирии и Воронежской области

Массовое нашествие комаров зафиксировали в Башкирии, Кабардино-Балкарии, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Рязанской, Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областях. Об этом сообщило Ura.ru .

В Воронежской области наблюдается особенно сложная ситуация с комарами. Как сообщили в администрации региона, за медицинской помощью уже обратились 40 человек, из них 33 — дети. Пациенты жалуются на нестерпимый зуд, сильные отеки, аллергические реакции и бессонницу.

Для защиты от вредителей эксперты рекомендуют использовать доступные народные средства. Хорошо помогают гвоздика, лаванда, цитрусовые корки, чеснок и лавровый лист. В частности, эффективным приемом считается размещение разрезанного лимона, в который вставлены бутоны сухой гвоздики.