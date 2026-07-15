Ura.ru: крупы и злаки — основа июльской прикормки для рыб
Июль часто становится для рыболовов месяцем неудач из-за ошибок в прикармливании: привычные весенние составы перестают работать в прогретой воде, а чрезмерное количество ароматизаторов только отпугивает добычу. Об этом сообщило Ura.ru.
В летний период рацион большинства пресноводных рыб состоит преимущественно из калорийной растительной пищи. Поэтому основу июльской прикормки должны составлять крупы, зерновые и злаки.
Однако просто использовать весеннюю смесь не получится — в жару легкие пылящие составы привлекают лишь мелкую рыбу вроде уклейки. Чтобы заинтересовать крупные экземпляры, необходимы сытные фракции большого размера: дробленое зерно, консервированная кукуруза, а также отваренные пшеница, перловка или горох.