URA.RU: кошка может мяукать возле закрытой двери, чтобы восстановить контроль над средой обитания

Владельцы кошек нередко сталкиваются с загадочным поведением своих питомцев: кошка настойчиво мяукает у закрытой двери, а как только ее открывают — теряет интерес и уходит. В чем причина такого поведения, рассказал сайт URA.RU .

Для кошки закрытая дверь — это преграда, «слепая зона» на карте ее территории. Мяуканьем у двери питомец не зовет хозяина в поход, а просит «разведданных»: нет ли там угрозы, не изменился ли привычный уклад.

Как только проем открывается, срабатывает сенсорная разведка. Животное сканирует помещение взглядом, улавливает запахи, оценивает уровень шума — и, получив подтверждение безопасности, теряет интерес к дальнейшему изучению. То есть кошке нужен был вовсе не доступ в комнату, а возможность оценить обстановку.

Кроме того, требование открыть дверь может быть способом восстановления контроля над средой обитания. Домашние кошки сохранили черту, характерную для их диких предков: даже если комната им не нужна, сам факт закрытой двери воспринимается как ограничение свободы действий. Требование открыть дверь чаще проявляют уверенные в себе питомцы.

То, что человеку кажется капризом, для кошки — рациональный алгоритм. Пока дверь закрыта, мозг животного генерирует гипотезы о содержимом комнаты, поддерживая высокий уровень мотивации. Но как только кошка получает желаемое — мгновенно теряет интерес.