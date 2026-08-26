URA.RU: кошачий наполнитель из необработанных древесных опилок можно применять на даче как впитывающий материал

Кошачий наполнитель может пригодиться не только для туалета питомца, но и на даче. Некоторые его виды можно использовать в хозяйстве и на садовом участке, сообщил URA.RU .

Для дачных нужд подходит только наполнитель на основе необработанных древесных опилок, бумажных волокон или других растительных материалов. Он постепенно разлагается и может стать частью компостной смеси.

Глиняный наполнитель не рекомендуется добавлять в почву: при намокании он уплотняется, ухудшая воздухообмен и дренаж. Силикагелевые гранулы также не разлагаются в компосте. Нельзя использовать материалы с ароматизаторами, красителями, антибактериальными добавками и другими химическими компонентами.

Чистый, неиспользованный древесный наполнитель можно применять как впитывающий материал при небольших хозяйственных работах. Например, его используют для сбора влаги в сарае или гараже, а также для устранения небольших луж после протечки.

Использованный наполнитель нельзя сразу высыпать на грядки — в нем могут быть кошачьи фекалии, патогенные микроорганизмы, паразиты и остатки бытовой химии. Если местные правила допускают компостирование древесных изделий, материал собирают отдельно и смешивают с листьями, травой, картоном и другими растительными отходами.

Компост регулярно перемешивают и выдерживают до полного созревания. Специалисты рекомендуют контролировать температуру компостной массы — горячая фаза должна сохраняться на уровне примерно 55–65 градусов. Такой компост безопаснее использовать под декоративными растениями, кустарниками и цветами. Не следует вносить его под овощи, зелень, клубнику и другие культуры, которые употребляют в пищу.