Ura.ru: комаров отпугнет раствор из воды, сахара и дрожжей

Любители рыбалки из ХМАО поделились лайфхаком, который поможет спастись от комаров на природе. Насекомых отлично отпугивает раствор из воды, сахара и дрожжей, сообщило Ura.ru.

Чтобы сделать ловушку, потребуется пластиковая бутылка с отрезанным горлышком. Туда нужно влить 100 граммов теплой воды, добавить хлебопекарные дрожжи и одну ложку сахара. Затем горлышко вставляется в бутылку обратной стороной.

Отмечается, что при смешивании воды, дрожжей и сахара выделяется углекислый газ, это привлекает комаров в ловушку.

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