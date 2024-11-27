Ura.ru: когтеточки из натуральных материалов помогут отучить кошку драть когти о мебель

Естественная потребность, необходимость в физической активности, а также стресс и беспокойство побуждают кошек драть когти о мебель. Как отучить питомца от вредной привычки, рассказало Ura.ru .

Самым эффективным способом считается установка когтеточки. Фелинологи рекомендуют приобретать изделия из дерева или сизали. Натуральные материалы напоминают животному поверхности, встречающиеся в природе. В результате стимулируется естественное поведение.

Для привлечения внимания стоит использовать кошачью мяту или специальный спрей. Кроме того, питомца может заинтересовать новый предмет, если заманить его игрушкой на удочке или лазерной указкой.