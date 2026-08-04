Ura.ru: клубни беби-картофеля богаты витаминами группы B

Беби-картофель — это популярный продукт среди кулинаров благодаря своему внешнему виду, вкусу и быстрому времени приготовления. Он представляет собой небольшие клубни с нежной кожицей, которые ценятся за питательные свойства и удобство в приготовлении, написало Ura.ru .

Существует два основных вида беби-картофеля: специально выведенные селекционерами сорта с маленькими клубнями и мелкие клубни стандартных сортов, собранные на ранней стадии созревания. Такие клубни имеют диаметр 2–4 сантиметра и отличаются низким содержанием крахмала и плотной структурой мякоти.

С точки зрения сельского хозяйства, беби-картофель — это недозревшие клубни обычного картофеля, извлеченные из почвы через 60–75 дней после посадки. В этот период ботва остается зеленой, а клубни уже сформированы. Диаметр таких картофелин обычно составляет 3–5 сантиметров, а вес — 10–40 граммов.

Клубни беби-картофеля богаты витаминами группы B, аскорбиновой кислотой, а также калием, магнием и фосфором. По сравнению со зрелым картофелем в молодых клубнях меньше простых сахаров и крахмала, что позволяет включать их в диетическое питание.

При длительном воздействии солнечного света в картофеле может накапливаться соланин — токсичное вещество. Употребление в пищу позеленевших клубней строго запрещено.

Вырастить беби-картофель можно традиционным методом с более ранней уборкой урожая или загущенной посадкой, при которой кусты формируют множество мелких и ровных клубней.