В этом году летняя погода в России снова преподнесла сюрпризы: в одних регионах льют дожди, в других климат меняется за считаные часы. Чтобы оставаться сухим и при этом не жертвовать стилем, Ura.ru подготовило подборку актуальной непромокаемой обуви.

При выборе обуви важно учитывать не только защиту от воды, но и вес, сцепление подошвы и условия эксплуатации. Многие бренды предлагают резиновые сапоги и ботинки из натурального каучука или ЭВА (этиленвинилацетата), который легче и также не пропускает воду.

Для женщин популярными остаются бренды Hunter, Tretorn и AIGLE. Hunter известен своей классикой для охотников и рыбаков, а теперь стал частью высокой моды. Tretorn привлекает лаконичным дизайном и комфортом, а AIGLE использует мембраны и дышащие материалы.

Мужчинам подойдут бренды Viking и Crocs. Viking предлагает непромокаемую обувь в скандинавском стиле, а Crocs — легкие дождевые сапоги и ботинки из фирменного материала Croslite.