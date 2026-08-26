Ura.ru: городские голуби переносят до 90 инфекций, не менее десяти из которых опасны для человека

Кормление голубей и бездомных животных в городских условиях может представлять серьезную угрозу для здоровья людей. Городские голуби переносят до 90 инфекций, не менее десяти из которых опасны для человека. Главная угроза исходит не от самих птиц, а от их помета, перьев и слюны, пишет Ura.ru .

Высохший помет превращается в пыль, которую легко вдохнуть, особенно детям. Кормление с рук повышает риск заражения через слизистые и микротравмы кожи.

Голуби могут быть переносчиками таких заболеваний, как орнитоз, сальмонеллез, токсоплазмоз, эхинококкоз, туляремия, криптококкоз, гистоплазмоз и птичий грипп H5N1.

Бездомные кошки и собаки также могут представлять опасность. Они часто заражены глистами, такими как аскариды, токсокары, эхинококки. При контакте с кормом или шерстью личинки могут попасть на руки, а затем в организм человека, особенно детей.

От бездомных кошек и собак можно заразиться трихинеллезом, эхинококкозом, сибирской язвой, хламидиозом, а также спровоцировать аллергические реакции и приступы астмы. Кроме того, существует риск заражения бешенством, смертельной вирусной инфекцией, передающейся через укус или слюну.

В некоторых регионах РФ предусмотрен штраф за кормление бездомных животных.