При выборе линолеума важно учитывать его класс износостойкости и тип основы, чтобы покрытие служило годами. Вот несколько советов, которые помогут сделать правильный выбор и уложить линолеум, написало Ura.ru .

Главный параметр при покупке линолеума — не толщина, а класс износостойкости. Для спальни и гостиной подойдет 21–23 класс, а для коридора и кухни — более прочный 32–33 класс. Оптимальная толщина защитного слоя — 0,3–0,5 мм, что гарантирует устойчивость к царапинам. При проверке качества материала стоит согнуть образец: если появилась белая трещина, материал слишком хрупкий.

Линолеум делится на гомогенный (для офисов) и гетерогенный (для дома). Для кухни и прихожей идеален материал на ПВХ-основе с влагостойким слоем. Для детской комнаты рекомендуется вспененный линолеум с войлоком, который пружинит и гасит шум.

Покупать покрытие следует с запасом в 5–10 см по длине на усадку и подгонку. Если ширина комнаты превышает размер рулона и шов неизбежен, лучше выбирать покрытие с абстрактным рисунком или имитацию плитки со смещением. Стык рекомендуется располагать по центру комнаты или вдоль направления света из окна.

Перед монтажом линолеум нужно расстелить и дать полежать сутки при комнатной температуре. Укладывать линолеум можно только на ровное основание без перепадов более двух миллиметров. Для фиксации подойдет безопасный дисперсионный клей без резкого запаха.