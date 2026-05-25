С приближением лета россияне активно задумываются о покупке солнцезащитных очков. Это не только стильный аксессуар, но и необходимая защита для глаз от вредного ультрафиолетового излучения, сообщило Ura.ru .

Качественные солнцезащитные очки блокируют вредные UVA и UVB лучи. Главный ориентир при выборе — маркировка UV400. Она гарантирует, что линзы полностью блокируют 100% ультрафиолетового излучения с длиной волны до 400 нанометров.

В 2026 году в моде остаются классика и яркие акценты. По отзывам покупателей и рекомендациям стилистов лидируют авиаторы от Ray-Ban, Oversize и bug-eyed.